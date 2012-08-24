〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货遭遇获利了结下滑,跟随小麦期货跌势

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑,因获利了结,且受到小麦期货下挫牵连.
今年美国遭遇逾50年来最严重旱灾,将令玉米产量大幅减少的前景令玉米期货受到支撑.
Pro Farmer在对美国中西部作物进行了一周巡查后,预计今年美国玉米产量为104.78亿蒲式耳,低于美国农业部8月初预估的107.79亿.美国农业部将在9月12日更新预估.
一农业气象学家周五表示,预计热带风暴Isaac对缓解旱情作用不大.Isaac将在周六吹袭古巴,并可能为美国东南部的有限地区带来降雨.
12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报51.
12月玉米合约CZ2下跌6-1/4美分,结算价报8.08-1/2美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为219,389口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3