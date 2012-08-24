〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货遭遇获利了结下滑,跟随小麦期货跌势

路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑,因获利了结,且受到小麦期货下挫牵连.

今年美国遭遇逾50年来最严重旱灾,将令玉米产量大幅减少的前景令玉米期货受到支撑.

Pro Farmer在对美国中西部作物进行了一周巡查后,预计今年美国玉米产量为104.78亿蒲式耳,低于美国农业部8月初预估的107.79亿.美国农业部将在9月12日更新预估.

一农业气象学家周五表示,预计热带风暴Isaac对缓解旱情作用不大.Isaac将在周六吹袭古巴,并可能为美国东南部的有限地区带来降雨.

12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报51.

12月玉米合约CZ2下跌6-1/4美分,结算价报8.08-1/2美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为219,389口.(完)

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