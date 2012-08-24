〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日,因美国大平原降雨

路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第三日,交易商称因玉米期货走软、获利了结及美国大平原南部迎来降雨.

周六至周一,包括堪萨斯州东部、俄克拉荷马州、密苏里州和爱荷华州南部等地的美国中西部西南部地区将迎来0.5-1英寸或更多的降雨.