〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日,因美国大平原降雨

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第三日,交易商称因玉米期货走软、获利了结及美国大平原南部迎来降雨.
周六至周一,包括堪萨斯州东部、俄克拉荷马州、密苏里州和爱荷华州南部等地的美国中西部西南部地区将迎来0.5-1英寸或更多的降雨.
CBOT近月小麦期货Wc1本周收低0.6%,为连跌五周.
收盘后,埃及的GASC表示,寻求购买10月1-10日付运的小麦,标购结果预计将在周六出炉.
9月小麦期货WU2结算价收低7美分,报每蒲式耳8.67-1/2美元.
9月小麦期货选择权周五到期.
今日小麦预估成交量为80,620口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3