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市场报道 | 2012年 8月 25日 星期六 05:14 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日,因美国大平原降雨

路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第三日,交易商称因玉米期货走软、获利了结及美国大平原南部迎来降雨.

周六至周一,包括堪萨斯州东部、俄克拉荷马州、密苏里州和爱荷华州南部等地的美国中西部西南部地区将迎来0.5-1英寸或更多的降雨.

CBOT近月小麦期货Wc1本周收低0.6%,为连跌五周.

收盘后,埃及的GASC表示,寻求购买10月1-10日付运的小麦,标购结果预计将在周六出炉.

9月小麦期货WU2结算价收低7美分,报每蒲式耳8.67-1/2美元.

9月小麦期货选择权周五到期.

今日小麦预估成交量为80,620口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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