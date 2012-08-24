〔纽约期市〕ICE期棉下跌逾2%,因中国可能出售储备令市场感到意外

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透纽约8月24日电---棉花价格周五下跌超过2%,因市场为中国可能出售一大部份的棉花储备作准备.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌2.1%,收报每磅75.21美分.
路透援引行业消息周四报导,中国政府可能在下月售出最多15%库存棉花,令原本已饱和的市场将有更多供应.
"中国国库棉标售价格将低于其买入价格多少,将影响棉纺厂买入兴致,但对市场的心理影响将是利空的,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson指出.
她警告,在美国9月1-3日长周末假期前,市场可能出现获利了结,或在下周进一步打压棉花价格.
尽管如此,棉花本周升约3%,棉花在本周稍早受到提振,当时市场短暂涉临牛市区域,受技术买盘带动.
本周未平仓合约的水平保持稳定,在大约181,000口,显示部份投机性买入可能是空头回补,仅有有限的新的多头头寸.
周五成交量下跌,至大约11,600口,为30天均值的一半,远低于本周稍早的成交量,当时因投机商回场.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3