〔纽约期市〕ICE期棉下跌逾2%,因中国可能出售储备令市场感到意外

路透纽约8月24日电---棉花价格周五下跌超过2%,因市场为中国可能出售一大部份的棉花储备作准备.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌2.1%,收报每磅75.21美分.

路透援引行业消息周四报导,中国政府可能在下月售出最多15%库存棉花,令原本已饱和的市场将有更多供应.

"中国国库棉标售价格将低于其买入价格多少,将影响棉纺厂买入兴致,但对市场的心理影响将是利空的,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson指出.

她警告,在美国9月1-3日长周末假期前,市场可能出现获利了结,或在下周进一步打压棉花价格.

尽管如此,棉花本周升约3%,棉花在本周稍早受到提振,当时市场短暂涉临牛市区域,受技术买盘带动.

本周未平仓合约的水平保持稳定,在大约181,000口,显示部份投机性买入可能是空头回补,仅有有限的新的多头头寸.

周五成交量下跌,至大约11,600口,为30天均值的一半,远低于本周稍早的成交量,当时因投机商回场.(完)