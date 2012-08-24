〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因美国供应趋紧

路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作大豆期货周五上升1%,终止两天跌势,交易商说,因忧虑美国大豆供应趋紧,以及出口和国内加工商的需求上升.

在CBOT收盘后,Pro Farmer在完成一周以来的巡查后发布消息,预期2012年美国大豆产量为26亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的26.92亿.

交易商也留意台风Bolaven,预期Bolaven将在下周中到达中国,可能威胁该国的大豆和玉米作物.

指标CBOT-11月大豆SX2本周大涨逾5%,连升第四周,为过去10周第九周上升,因50年来最严重的旱灾令美国中西部的作物枯萎.

巴西谷物行业协会Abiove预期,2012/13年巴西大豆产量为创纪录的8,130万吨,可能超过美国的大豆产量.

11月大豆期货SX2收升16-1/2美分,报17.31-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2收涨5.6美元,收报每短吨533.4美元.

9月豆油合约BOU2上涨0.12美分,报每磅56.24美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为143,250口,豆粕期货为67,838口,豆油期货为91,629口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 802.25 -6.50 -0.8% 24.1%

CBOT大豆Sc1 1737.50 10.25 0.6% 45.0%

CBOT豆粕SMc1 533.40 5.60 1.1% 72.4%

CBOT豆油BOc1 56.24 0.12 0.2% 8.0%

CBOT小麦Wc1 867.50 -7.00 -0.8% 32.9%

CBOT稻米RRc1 1541.00 -1.00 -0.1% 5.5%

EU小麦BL2H0 260.00 -4.00 -1.5% 28.4%

NYMEX原油期货CLc1 95.92 -0.35 -0.4% -2.9%

道琼工业指数.DJI 13,148 90 0.7% 7.6%

现货金XAU= 1669.36 -0.68 0.0% 6.8%

欧元/美元EUR= 1.2514 -0.0048 -0.4% -3.3%

美元指数.DXY 81.6070 0.2480 0.3% 1.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 717 2 0.3% -58.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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