〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因美国供应趋紧

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作大豆期货周五上升1%,终止两天跌势,交易商说,因忧虑美国大豆供应趋紧,以及出口和国内加工商的需求上升.
在CBOT收盘后,Pro Farmer在完成一周以来的巡查后发布消息,预期2012年美国大豆产量为26亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的26.92亿.
交易商也留意台风Bolaven,预期Bolaven将在下周中到达中国,可能威胁该国的大豆和玉米作物.
指标CBOT-11月大豆SX2本周大涨逾5%,连升第四周,为过去10周第九周上升,因50年来最严重的旱灾令美国中西部的作物枯萎.
巴西谷物行业协会Abiove预期,2012/13年巴西大豆产量为创纪录的8,130万吨,可能超过美国的大豆产量.
11月大豆期货SX2收升16-1/2美分,报17.31-1/2美元.
9月豆粕合约SMU2收涨5.6美元,收报每短吨533.4美元.
9月豆油合约BOU2上涨0.12美分,报每磅56.24美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为143,250口,豆粕期货为67,838口,豆油期货为91,629口.
以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 802.25 -6.50 -0.8% 24.1%
CBOT大豆Sc1 1737.50 10.25 0.6% 45.0%
CBOT豆粕SMc1 533.40 5.60 1.1% 72.4%
CBOT豆油BOc1 56.24 0.12 0.2% 8.0%
CBOT小麦Wc1 867.50 -7.00 -0.8% 32.9%
CBOT稻米RRc1 1541.00 -1.00 -0.1% 5.5%
EU小麦BL2H0 260.00 -4.00 -1.5% 28.4%
NYMEX原油期货CLc1 95.92 -0.35 -0.4% -2.9%
道琼工业指数.DJI 13,148 90 0.7% 7.6%
现货金XAU= 1669.36 -0.68 0.0% 6.8%
欧元/美元EUR= 1.2514 -0.0048 -0.4% -3.3%
美元指数.DXY 81.6070 0.2480 0.3% 1.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 717 2 0.3% -58.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 洪曦;审校 李军
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3