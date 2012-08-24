〔国际油市〕油价因报导称IEA可能释出原油储备下滑,但风暴威胁限制跌幅

重发-《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月24日
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
* IEA可能释出原油储备--Petroleum Economist
* 热带风暴Isaac向墨西哥湾袭来
* IAEA称同伊朗的谈判仍有分歧
路透纽约8月24日电---油价周五下滑,此前报导称国际能源署(IEA)可能早至9月就会释出战略石油储备,不再给美国牵头的计划设阻.
经纪商称,美国原油期货跌幅有限,因热带风暴Isaac可能威胁墨西哥湾原油生产,供应可能受扰促使投资人卖出布兰特原油期货,买入美国原油期货.
业内刊物Petroleum Economist援引未具名消息人士报导,IEA目前同意释放原油储备.
上周路透报导,白宫开始"重启"之前的可能释放战略石油储备的计划,因担心油价自6月大涨可能打压制裁伊朗的效果.
热带风暴Isaac周五吹袭海地,预计将在下周初进入墨西哥湾时转变为飓风.
BP Plc (BP.L)表示正关闭墨西哥湾Thunder Horse油气平台的生产,其他生产商也开始为风暴做准备,疏散非必要人员.
10月布兰特原油期货LCOV2跌1.42美元,报每桶113.95美元,盘中交投区间为113-115.28美元.本周跌0.12美元,结束三周连升.
美国10月原油期货CLc1仅小跌0.12美元,结算价报每桶96.15美元,盘中在95.41-97.17美元之间交投.本周勉力录得0.14美分升幅,连升第四周.
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价跌至17.44美元,盘中一度升至19.09美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 96.15 -0.12 -0.1% 95.41 97.17 186,896 225,156
11月原油 96.45 -0.15 -0.2% 95.75 97.49 37,365 50,019
9月RBOB汽油 3.0780 -0.0378 -1.2% 3.0575 3.1399 18,001 41,332
10月RBOB汽油 2.9105 -0.0379 -1.3% 2.8890 2.9697 42,689 58,692
9月取暖油 3.1101 -0.0229 -0.7% 3.1000 3.1486 24,422 32,951
10月取暖油 3.1187 -0.0225 -0.7% 3.1086 3.1567 49,835 45,431
ICE合约
10月布兰特 113.59 -1.42 -1.2% 113.00 115.28 208,142 196,031
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 388,266 466,874 521,633 1,494,175 -8,831
汽油 115,460 152,053 132,557 290,181 -1,588
取暖油 122,709 119,225 135,095 332,669 -5,109 (完)
--编译 李军/洪曦;审校 母红
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透1月24日 - 金价周二下跌，因美元从七周低点回升。金价在盘中稍早触及两个月高位后下滑，有迹象显示美国总统特朗普将对贸易采取保护主义立场。
美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。