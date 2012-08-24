〔美国股市〕收高,受对欧洲央行和美联储再推刺激措施的希望带动

* 消息人士称欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标

* 贝南克致信国会指美联储有进一步实施刺激措施的空间

* Autodesk业绩令人失望,股价暴跌

* 标普500指数结束六周连升,本周跌0.5%

* 道指升0.8%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数收高0.5%

路透纽约8月24日电---美国股市周五收涨,因有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.

尽管今日上涨,标普500指数本周仍结束了六周连升,下跌0.5%.本周对美联储提供更多刺激措施认知的分歧影响了市况.

周五,美联储主席贝南克致信国会称美联储有提供更多货币刺激措施提振美国经济的空间,投资人人气获得提升.

下周,美联储将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行年会,届时贝南克和欧洲央行总裁德拉吉都将发表讲话.

欧洲央行(ECB)消息人士告诉路透,欧洲央行正考虑为购债计划设定收益率区间目标,此举新一轮购债计划的一部分,目的是保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.但要到9月6日欧洲央行下次货币政策会议上才能作最后决定.[ID:nSB1743754]

市场普遍上涨,标普金融股指数.GSPF升0.6%,非必需消费品类股指数.GSPD攀升0.8%.

道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;标准普尔500指数.SPX收涨9.05点,或0.65%,至1,411.13点.Nasdaq指数.IXIC上扬16.39点,或0.54%,至3,069.79点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约46亿股,低于66亿股的日成交均值,且为今年迄今第二低全日成交量.

本周,道指收跌0.9%,Nasdaq指数回落0.2%,分别结束六周连升和五周连升.

盘中稍早,标普500指数一度跌穿1,400点水准,为两周内首见.

上涨个股中,Supervalu (SVU.N)大涨10.9%,报2.35美元,根据彭博报导,该公司寻求潜在整体买家.

下跌股中,设计软件生产商Autodesk (ADSK.O)暴跌15.6%,报30.13美元,该公司公布的季度业绩不及预期,为近两年来首次,多家券商下调该股评级.

数据方面,美国7月耐用品订单大增,但企业支出下滑,显示制造业成长趋势放缓.好坏不一的数据令市场愈发不确定美联储是否会很快行动支撑经济.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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