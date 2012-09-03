〔欧洲金融市场〕ECB总裁发表谈话后,意大利公债收益率应声下跌

路透布鲁塞尔9月3日电---包括欧洲议会副主席Mario Mauro在内的一些欧洲议会议员表示,欧洲央行总裁德拉吉向欧洲议会称,欧洲央行买入到期年限最长至三年的主权债并不违返欧盟规定.

"欧洲央行买入到期年限最长为三年的公债并不是政府援助,"Mauro和其他欧洲议会议员援引德拉吉的讲话称.

德拉吉周一是在欧盟经济及货币事务委员会的闭门会议发言.

意大利两年期公债收益率(殖利率)跌破2.7%,为4月来首见,受德拉吉上述评论影响.(完)