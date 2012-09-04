〔英国数据〕8月服务业PMI意外跳升并创3月来高位,因企业新合约增多

路透伦敦9月4日电---周二公布的一项意外强劲的采购经理人指数(PMI)调查显示,英国8月服务业成长加速,因企业获得更多新合约.这又一次表明英国正走出经济衰退.

8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从7月的51.0跳升至53.7,优于分析师最高的预估值,且数据支持周四英国央行政策会议将不会推出更多刺激措施的观点.

路透调查预估8月英国服务业PMI为51.1.

8月Markit/CIPS服务业PMI还创下3月来最高.