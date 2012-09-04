〔英国数据〕8月服务业PMI意外跳升并创3月来高位,因企业新合约增多

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透伦敦9月4日电---周二公布的一项意外强劲的采购经理人指数(PMI)调查显示,英国8月服务业成长加速,因企业获得更多新合约.这又一次表明英国正走出经济衰退.
8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从7月的51.0跳升至53.7,优于分析师最高的预估值,且数据支持周四英国央行政策会议将不会推出更多刺激措施的观点.
路透调查预估8月英国服务业PMI为51.1.
8月Markit/CIPS服务业PMI还创下3月来最高.
--编译 利棣儿;审校 程琳
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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