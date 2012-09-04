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货币新闻 | 2012年 9月 4日 星期二 23:07 BJT

〔USDA报告〕8月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月4日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/30/12 08/23/12 08/23/12 09/01/11

初值 修正值 前值

小麦 25,446 18,888 18,884 23,085

燕麦 0 13 13 0

大麦 0 28 28 88

玉米 6,370 15,061 14,458 24,406

高粱 4,423 4,739 4,739 2,667

大豆 15,126 17,548 17,407 10,032

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 258,233 299,804

燕麦 396 151

大麦 2,796 3,006

玉米 1,496,218 1,789,543

高粱 63,615 152,540

大豆 1,365,549 1,489,742

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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