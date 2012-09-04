〔USDA报告〕8月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月4日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 08/30/12 08/23/12 08/23/12 09/01/11
初值 修正值 前值
小麦 25,446 18,888 18,884 23,085
燕麦 0 13 13 0
大麦 0 28 28 88
玉米 6,370 15,061 14,458 24,406
高粱 4,423 4,739 4,739 2,667
大豆 15,126 17,548 17,407 10,032
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 258,233 299,804
燕麦 396 151
大麦 2,796 3,006
玉米 1,496,218 1,789,543
高粱 63,615 152,540
大豆 1,365,549 1,489,742
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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