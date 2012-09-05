〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少720万桶--美国石油协会(API)

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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路透9月5日电---美国石油协会(API)周三公布:
* 美国最近一周原油库存减少720万桶
* 美国最近一周汽油库存减少230万桶,馏分油库存减少13.2万桶(完)
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路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5
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