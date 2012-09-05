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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 04:32 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少720万桶--美国石油协会(API)

路透9月5日电---美国石油协会(API)周三公布:

* 美国最近一周原油库存减少720万桶

* 美国最近一周汽油库存减少230万桶,馏分油库存减少13.2万桶(完)

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