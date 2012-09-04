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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为4.94

路透华盛顿9月4日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.135

中值 0.130

低值 0.105

投资 0.137

价格 99.931750

高值得标比率 50.69%

投标倍数 4.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,001,396,900

总投标 138,227,984,400

竞争性投标得标 26,998,112,500

非竞争性投标得标 603,284,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/06

到期日 2013/03/07

CUSIP码 9127956E6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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