〔欧洲汇市〕英镑/美元触及两周高位,受英国服务业PMI优于预期提振

* 英国服务业PMI优于预期提振英镑上涨

* 1.5912构成强劲阻力,据称1.5950有期权障碍

* 对欧洲央行的乐观预期支撑高风险货币

路透伦敦9月4日电---英镑兑美元周二触及两周高位,兑欧元亦攀升,因此前公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)优于预期,增强了有关英国经济可能正在脱离衰退的揣测.

8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从7月的51.0跳升至53.7,优于分析师最高的预估值,且创下3月来最高.[ID:nSB8555674]

该数据帮助英镑抵御了建筑业PMI逊于预期的影响,并巩固了对英国央行将在周四会上按兵不动的预期.

"这个数据很棒,增强了英国央行将暂时按兵不动的预期,"纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick表示.

"鉴于欧洲危机远未结束,押注英镑仍然是十拿九稳的,尤其是相对于欧元而言."

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌近0.3%,至0.7903英镑.

英镑兑美元一度触及至两周高位1.5910美元,但在8月23日所及高位1.5912附近遭遇强劲阻力,最新报1.5883美元,几近持平上交易日尾盘.

近几天来,英镑受到一些优于预期的英国经济数据(尤其是制造业数据)支持,同时也受对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮宽松政策的预期扶助.

**等候欧洲央行行动**

对英国央行将很快采取措施遏制欧债危机的乐观预期,同样支撑了英镑兑美元.欧元区是英国最大的贸易伙伴,这场危机若有缓和,就会被视作利好英镑,尤其是兑美元.

欧洲央行将于周四召开政策会议,外界广泛预期旨在压低西班牙、意大利举债成本的新一轮购债计划将在此次会上出台.

欧洲央行总裁德拉吉的言论更增强了这种预期.他周一对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.[ID:nSB1757970]

一些策略师称,尽管购债计划的细节可能会提振英镑兑美元,但短期内英镑兑欧元或将下滑.

投资者从负债累累的欧元区转移投资,让英镑在近几个月受益,欧洲央行若果断采取行动,或将减弱这股趋势.

"这些来自欧元区的避险资金流有一部分可能正在放慢,部分是因为预期欧洲央行将有所行动.从这个角度来说,欧洲央行会议对英镑将十分重要."摩根士丹利外汇策略欧洲主管Ian Stannard表示.(完)

--编译 程琳;审校 利棣儿

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