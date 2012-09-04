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债券 | 2012年 9月 5日 星期三 01:25 BJT

〔英国债市〕英债上涨,因美国数据疲软

路透伦敦9月4日电---英国公债期货周二上涨,因美国制造业数据疲软.英债期货盘中稍早一度触及11日低点.

12月英债期货FLGZ2收高22个跳动点,报121.05,脱离盘初触及的低点120.33;德债FGBLZ2继续周一尾盘因欧洲央行总裁德拉吉讲话而展开的跌势,德拉吉似乎支持购买公债.

但到周二早盘收盘时,风险偏好减弱,部分因市场重新评估德拉吉讲话,同时因英国建筑与零售数据疲软.

数据显示美国制造业以逾三年最大速度萎缩,让风险偏好进一步减弱.[US-ECI-CMN]

英国服务业采购经理人指数(PMI)优于预期,也未能扭转英债价格的整体涨势.

"市场更关注美国数据.这显然提振了英债."RIA Capital Markets固定收益策略师Nick Stamenkovic称.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌1个基点,报1.64%,较可比德债利差缩窄4个基点,至24个基点.

Stamenkovic称,英债表现超越德债,部分因为投资者益发认识到德国肩负的欧元区抒困成本可能更高.

周三英国主要事件是标售17.5亿英镑指标30年期公债.(完)

--编译 程琳;审校 利棣儿

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