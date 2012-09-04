〔英国债市〕英债上涨,因美国数据疲软

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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路透伦敦9月4日电---英国公债期货周二上涨,因美国制造业数据疲软.英债期货盘中稍早一度触及11日低点.
12月英债期货FLGZ2收高22个跳动点,报121.05,脱离盘初触及的低点120.33;德债FGBLZ2继续周一尾盘因欧洲央行总裁德拉吉讲话而展开的跌势,德拉吉似乎支持购买公债.
但到周二早盘收盘时,风险偏好减弱,部分因市场重新评估德拉吉讲话,同时因英国建筑与零售数据疲软.
数据显示美国制造业以逾三年最大速度萎缩,让风险偏好进一步减弱.[US-ECI-CMN]
英国服务业采购经理人指数(PMI)优于预期,也未能扭转英债价格的整体涨势.
"市场更关注美国数据.这显然提振了英债."RIA Capital Markets固定收益策略师Nick Stamenkovic称.
10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌1个基点,报1.64%,较可比德债利差缩窄4个基点,至24个基点.
Stamenkovic称,英债表现超越德债,部分因为投资者益发认识到德国肩负的欧元区抒困成本可能更高.
周三英国主要事件是标售17.5亿英镑指标30年期公债.(完)
--编译 程琳;审校 利棣儿
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* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升