〔欧洲股市〕因美国数据疲弱而收低,市场静待ECB会议

* FTSEurofirst 300指数下跌1.1%

* 美国制造业数据令市场承压

* 投资人在ECB会议前持谨慎态度

路透伦敦9月4日电---欧洲股市周二下跌,美国公布的制造业数据疲弱,打压市场人气,且在本周欧洲央行(ECB)进行关键会议前,该数据为市场增添了不确定性.

美国供应管理协会(ISM)制造业数据显示8月制造业进一步萎缩,逊于路透调查的预估,且为全球近期疲弱数据后的又一惨淡数据.

"平日,如此疲弱的ISM数据会点燃量化宽松政策预期,但这次的读数也显示通胀可能正开始慢慢上升,"Hampstead Capital对冲基金经理Lex van Dam说.

"若是如此,美联储决策者将无能为力,滞胀是目前来说最糟糕的情况."

过去几周,疲弱的美国经济数据点燃了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的预期,但周二的ISM数据恰巧相反,其他交易商也强调了该数据中可能引起通胀忧虑的元素.

"上周我们说9月美联储不会推出第三轮量化宽松政策是因为要避免油价进一步上升.今天的制造业数据内的物价分项指数进一步证实这一道障碍,"City Index首席全球策略师Ashraf Laidi说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%,报1,079.12点,成交量清淡,仅为90天均值的72%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.5%,报5,672.01点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.17%,报6,932.58点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.58%,报3,399.04点.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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