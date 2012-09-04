〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率回落,因对ECB干预债市的臆测升温

* 意大利和西班牙公债收益率曲线趋陡,受德拉吉讲话影响

* 德债在标售前持稳;对奥地利公债需求强劲

* 欧洲央行购债规模的不确定性限制债市波幅

路透伦敦9月4日电---西班牙和意大利公债收益率周二骤降,因投资者预期欧洲央行将公布一项解决债务危机计划的细节.但由于欧洲央行的计划存在不确定性,对风险较低公债的需求仍然强劲.

对欧洲央行可能推出的购债计划规模的臆测升温,周一有媒体援引欧洲央行总裁德拉吉的讲话报导称,欧洲央行购买三年以下年期的公债不违反欧盟有关不得直接向欧元区成员国提供资金的规定.

短期意大利和西班牙公债收益率领跌二线公债,但交易商称,在欧洲央行政策会议周四举行前,收益率跌势加速的可能性不大,因购债计划规模存在不确定性.

另外,市场仍对该计划是否能获得欧洲央行决策者的一致支持存疑.德国央行总裁魏德曼对此持反对态度.

Investec的策略师Brian Barry表示,"德拉吉的讲话给市场一定的信心.西班牙和意大利公债收益率曲线有进一步趋陡的空间,但很难判断趋陡的幅度,因欧洲央行尚未行动,且欧洲央行会议将会出台怎样的计划仍存疑问."

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌至3.10%,为4月初以来最低,因投资者对德拉吉的讲话表示欢迎.意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB跌至五个月低位2.4%.

西班牙周四将标售多至35亿欧元的四年以下年期的公债.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB回落27个基点,报6.62%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下跌11个基点,报5.68%.

RBS策略师确认,该公司预计,受欧洲央行干预行动的支持,西班牙两年期公债收益率未来数周将跌至2.20%.

二线公债价格攀升对欧元区较强国家公债的需求影响不大.

奥地利公债标售的得标利率触及纪录低位,与比利时周一进行的公债标售情况类似.

而且,尽管德债收益率脱离纪录低位,但德国周三将进行的10年期公债标售的票息为1.5%,为有史以来最低.

德债期货FGBLc1收跌5个跳动点,报143.50.10年期德债收益率上扬1.5个基点,报1.39%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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