〔纽约期市〕ICE原糖跌至三个月低位,可可下挫2.3%

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透纽约/伦敦9月4日电---洲际交易所(ICE)原糖周二跌至三个月低位,因遭遇尾盘抛售及大量10月/3月套利交易,而美国可可期货进行修正,价格走低,因在上周进入超买水平后有技术卖盘.
阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中小升,周一美国劳工节假期休市.
ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.44美分,或2.2%,报每磅19.34美分,此为近月合约自6月5日来的最低结算价.
尾盘接近结算时,一轮卖盘拉低市场价格,引发止损卖单,且刺激多头在19.66美分下方,及之后在大约19.45美分结清头寸.
在本月底近月合约到期前,投资人将10月合约展期至3月合约SBH3,这为市场焦点所在,令总成交量上升至约117,000口,为六周来最高.
伦敦10月白糖期货LSUc1收低5.90美元,或1.1%,报每吨557.40美元.
ICE-12月可可期货CCZ2收低59美元,或2.3%,报每吨2,551美元,追跌周一伦敦市场走势.周一美国软商品市场休市.
交易商表示,上周可可升至近10个月的最高水平,是基于对西非作物状况的过分忧虑,这一担忧提振指标合约进入技术超买水平.14天相对强弱指标攀升至71.3.
"是略为技术修正,毋庸置疑,"ICAP North America经纪Drew Geraghty说,投机者在卖出可可.
伦敦12月可可期货LCCZ2上升5英镑,报每吨1,669英镑.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2小升0.55美分,或0.3%,报每磅1.6530美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低13美元,或0.6%,报每吨2,081美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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