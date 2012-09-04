版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 03:51 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉下挫2%,因忧虑中国需求下降

路透纽约9月4日电---棉花期货周二下跌2%,此前中国制造业数据弱于预期,燃点了对全球最大棉花消费者中国需求减弱的忧虑.

本周,中国开始进行国储棉花拍卖也令期棉价格承压,投资人在9月首个交易日卖出期棉,对上月棉价上升8%后进行获利了结.

数据显示中国新订单放缓严重拖累中国8月庞大的制造业,此为中国经济增长步伐将在第三季,或以后放缓的迹象.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2下跌1.58美分,或2%,收报每磅75.68美分,盘中交投区间在75.27-77.29美分.

中国棉花协会(CCA)周一称,中国政府在首天拍卖中卖出35,708吨棉花.

交易商说,美元上涨也令棉价承压.

美国制造业数据弱于预期进一步打压风险胃纳,提振美元的吸引力.

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至8月28日当周,非商业交易商的净多头仓位仅增加了3,000多口,总计15,405口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐