〔纽约期市〕ICE期棉下挫2%,因忧虑中国需求下降

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透纽约9月4日电---棉花期货周二下跌2%,此前中国制造业数据弱于预期,燃点了对全球最大棉花消费者中国需求减弱的忧虑.
本周,中国开始进行国储棉花拍卖也令期棉价格承压,投资人在9月首个交易日卖出期棉,对上月棉价上升8%后进行获利了结.
数据显示中国新订单放缓严重拖累中国8月庞大的制造业,此为中国经济增长步伐将在第三季,或以后放缓的迹象.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2下跌1.58美分,或2%,收报每磅75.68美分,盘中交投区间在75.27-77.29美分.
中国棉花协会(CCA)周一称,中国政府在首天拍卖中卖出35,708吨棉花.
交易商说,美元上涨也令棉价承压.
美国制造业数据弱于预期进一步打压风险胃纳,提振美元的吸引力.
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至8月28日当周,非商业交易商的净多头仓位仅增加了3,000多口,总计15,405口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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