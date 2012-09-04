〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货创纪录高位,因忧虑美国供应

路透9月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二迫近每蒲式耳18美元,创下纪录新高,交易商说,因忧虑美国大豆供应紧张,且需求不断.

近月大豆合约触及每蒲式耳17.94-3/4美元的纪录高位,而交投最活跃的11月大豆SX2创17.89美元的合约高位.

近月豆粕合约SMc1创每短吨554.40美元的纪录高位,且近月豆油合约升至每磅57.78美分的一年高位.

不过,市场在尾盘缩减升幅,受累于基金驱动的获利了结,特别是对近月大豆和豆粕合约了结获利.

Allendale Inc对农户的调查显示,预期美国大豆收成为26.02亿蒲式耳,较美国农业部(USDA)的最新预估值低3.3%.接受调查的32个州的农户预期,大豆单产为每英亩34.9蒲式耳.

USDA公布,最新一周出口检验1,512.6万蒲式耳美国大豆,略多于市场预期的1,000万-1,500万蒲式耳.

11月大豆期货SX2收高11-3/4美分,报17.68-1/4美元.

9月豆粕合约SMU2收低5.7美元,收报每短吨541.4美元.

9月豆油合约BOU2收升1.15美分,报每磅57.57美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为216,551口,豆粕期货为89,589口,豆油期货为109,428口.

以下为CBOT农产品期货在1923 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 807.00 4.25 0.5% 24.8%

CBOT大豆Sc1 1771.00 6.50 0.4% 47.8%

CBOT豆粕SMc1 541.40 -5.70 -1.0% 75.0%

CBOT豆油BOc1 57.57 1.15 2.0% 10.5%

CBOT小麦Wc1 866.00 -4.00 -0.5% 32.7%

CBOT稻米RRc1 1492.00 -9.00 -0.6% 2.2%

EU小麦BL2H0 263.25 -1.25 -0.5% 30.0%

NYMEX原油期货CLc1 95.40 -1.08 -1.1% -3.5%

道琼工业指数.DJI 13,067 -24 -0.2% 7.0%

现货金XAU= 1697.09 5.30 0.3% 8.5%

欧元/美元EUR= 1.2574 -0.0019 -0.2% -2.9%

美元指数.DXY 81.3030 0.0950 0.1% 1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 693 -5 -0.7% -60.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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