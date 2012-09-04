〔韩国数据〕8月外汇储备创纪录高位,因欧洲货币升值

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透首尔9月5日电---韩国周三公布官方数据显示,韩国8月外汇储备创纪录高位,主要原因是欧洲货币升值.
央行数据显示,8月底外汇储备增加25.3亿美元,升至3,168.8亿美元,7月,央行今年内第二次买入黄金.上次的纪录高位是在4月时创下.
央行在声明中表示,外汇储备上升是因8月欧元和英镑兑美元上涨,以及汇储备的一般管理获利.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
316.88 314.35 312.38 310.87 316.84 315.95 315.80(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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