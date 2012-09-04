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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 05:18 BJT

〔韩国数据〕8月外汇储备创纪录高位,因欧洲货币升值

路透首尔9月5日电---韩国周三公布官方数据显示,韩国8月外汇储备创纪录高位,主要原因是欧洲货币升值.

央行数据显示,8月底外汇储备增加25.3亿美元,升至3,168.8亿美元,7月,央行今年内第二次买入黄金.上次的纪录高位是在4月时创下.

央行在声明中表示,外汇储备上升是因8月欧元和英镑兑美元上涨,以及汇储备的一般管理获利.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

316.88 314.35 312.38 310.87 316.84 315.95 315.80(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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