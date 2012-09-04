修正:〔美国债市〕公债收益率小升,关注欧洲央行会议

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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(更正:内文首段应为"周二",非"周五")
路透纽约9月4日电---美国公债收益率(殖利率)周二上涨,因投资人斟酌欧洲央行周四会议上推出的应对欧债危机的举措的规模有多大.欧元区近期将有一系列事件发生,欧洲央行会议最受关注.
公债回吐周五部份升幅,当天美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话较预期温和,促使交易商增加对美联储在下周会议将推出新一轮购债计划的押注.
本周,欧洲将发生的一连串事件预计将是市场焦点所在,投资人将寻求欧洲央行总裁德拉吉采取大规模行动以应对欧债危机的线索,投资人忧虑欧债危机将最终导致欧元区解体.
"我认为德拉吉已令市场建立相当程度的预期,"Eaton Vance投资组合经理Eric Stein说,"如果欧洲央行没有行动,或声明条款非常含糊,我认为风险资产将会下跌."
对避险公债的需求下降,周一欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.德拉吉称,他并没有面临违反欧盟有关不得直接为欧元区经济体提供融资禁令的风险.[ID:nSB1757970]
受德拉吉的讲话带动,西班牙和意大利公债收益率下跌.
未来的关键事件还包括,德国宪法法院于9月12日就欧元区永久救助基金是否符合德国法律作出裁决,此为欧元区永久性救助基金得以落实的重要先决条件.
同日,荷兰进行选举,而美联储将于9月13日在其为期两天的货币政策会议结束后发布政策声明.
美国供应管理协会(ISM)数据显示美国8月制造业萎缩程度为逾三年来最大,数据公布后,美国公债一度缩减跌幅.
投资人将密切关注周五的就业报告,寻找经济增长迟滞是否足以驱使贝南克推出新的刺激措施的迹象.
路透访问87名分析师的预估中值显示,美国8月非农就业岗位增加12.5万个.
指标10年期公债US10YT=RR下跌5/32,收益率报1.58%.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (-01/32) 0.234
五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (-05/32) 0.620
10年期公债US10YT=RR 100-14/32 (-09/32) 1.579
30年期公债US30YT=RR 101-07/32 (-15/32) 2.690 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升