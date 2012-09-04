〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,静待央行会议及就业数据公布

路透多伦多9月4日电---加元兑美元周二小跌,因美国制造业数据显示美国经济仍在挣扎,令投资人感到失望,本周稍后将有多项事件发生,有可能左右市场走势.

数据显示美国8月制造业萎缩程度为逾三年来最大.

周三加拿大央行将公布其利率决议,而周五加拿大和美国将公布8月就业数据.

市场预期加拿大央行将保持利率不变,所以,投资人将关注央行总裁卡尼近期传达的央行需要升息的信息是否有所改变.

加元兑美元CAD=D4收在0.9858加元或1.0144美元,略低于周五收盘的0.9857加元,或1.0145美元.

稍早,加元触及0.9843加元或1.0160美元,追平上周触及的高位,且亦是5月迄今的最高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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