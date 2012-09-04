〔纽约汇市〕欧元走软,因忧虑欧洲央行购债计划

* 欧元走软,投资者静待欧洲央行行动

* 欧洲央行可能令市场失望的风险限制欧元上行空间

* 疲弱的美国ISM制造业数据使风险意愿消退

路透纽约9月4日电---欧元兑美元在连涨两日后周二走软,投资者越发谨慎地认为,欧洲央行解决区内债务危机的计划可能缺少细节.

不及预期的美国制造业数据进一步打压风险意愿,提振美元对部份投资者的避险吸引力.

不过,在欧洲央行周四举行政策会议前,投资者更加关注欧元.预计欧洲央行决策者将在会上宣布一项购债计划,以帮助压低西班牙和意大利借贷成本.

欧洲央行总裁德拉吉周一表示,央行购买三年及以下年期的公债不构成国家援助.有关欧洲央行将推出购债计划的臆测升温.

许多交易商称宁愿采取观望态度,看欧洲央行是否会兑现承诺,帮助负债沉重的欧元区国家.

"市场人士有些焦虑不安,担心欧洲央行会议结果会令其失望,"Scotia Capital驻多伦多的汇市交易部董事Steven Butler表示,"央行可能会降息,但很多人担心,欧洲央行可能不会宣布任何包括切实内容的购债计划."

欧洲央行采取的任何遏制债务危机的举措预计都将压低持有风险较高资产的成本.

欧元兑美元EUR=尾盘回落0.2%,报1.2566美元,距离上周触及的两个月高位1.2636美元不远.美国市场周一因假休市,这增加了纽约汇市周二的波动性,因交易商在欧洲央行会议前建立头寸的时间因假期而缩短.

投资者冀望欧洲央行至少会公布将购买公债的年期范围,且设定的条件对打算寻求救助的二线国家而言不会太苛刻.

但GFT Forex驻纽约的汇市策略师Neal Gilbert表示,如果欧洲央行决定推迟推出购债计划,"许多因冀望欧洲央行推出购债计划而买入欧元/美元的交易商将非常失望,他们已被消磨殆尽的耐心将不复存在."

摩根士丹利策略师表示,他们预计,在欧洲央行会议前,欧元不会大幅走高,如果欧元在周四前触及1.27美元,他们将锁定获利.

另外,鉴于经济表现挣扎,使欧洲央行面临在未来数月降息的压力,投资者可能对欧元走势持谨慎态度.

法国总统奥朗德周二表示,10月18-19日举行的欧盟峰会上,可能不仅会敲定希腊救助方案,还会出台西班牙解决方案.

**美联储放宽政策前景**

不过,欧元兑美元跌幅短期可能受限,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)本月可能祭出新一轮购债计划,也称作量化宽松,以提振疲弱的美国经济.

美国周五将公布的非农就业报告预计将成为评估美国经济状况的重要数据,且将为美联储决定是否进一步放宽政策提供依据.

美元兑欧元稍早一度削减涨幅,因数据显示,美国8月制造业萎缩幅度为逾三年来最大,为连续第三个月萎缩.且就业分项指数为2009年底以来最低.

"令人失望的数据能促使美联储向推出更多经济刺激举措迈进,"华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

美元兑日圆走强,部分受助于日本进口商买盘.美元兑日圆JPY=上扬0.2%,报78.42日圆.

美元指数.DXY也上扬0.2%,报81.348.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]