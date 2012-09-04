〔加拿大股市〕小幅收跌,受累于能源和银行股跌势

路透多伦多9月4日电---加拿大主要股指周二小幅收跌,受累于权重的能源和银行股跌势,这盖过了Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX.TO)大涨对股指的提振.Valeant表示将收购一竞争对手.

能源股受创尤为沉重,因油价回落,且投资者质疑油价的长期走向何时能确定.

银行股也走低.该板块上周劲扬,受助于部分银行意外公布强劲获利并上调股息.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌7.56点,或0.06%,报11,941.70点.

加拿大最大的上市制药商Valeant跳升近15%,报57.94加元,之前,该公司宣布,出价26亿美元收购美国皮肤类药品的竞争对手Medicis Pharmaceutical Corp MRS.N.

但该股孤掌难鸣,无法逆转今日低迷的市场走势.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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