〔美国热股〕联邦快递下调当前季度获利预估,股价下跌

路透9月5日电---全球第二大包裹运输业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)下调当前季度的获利预估,称全球经济疲弱对次日达国际快递业务需求的影响大于预期.
在联邦快递下调财测后,多位分析师下调该股目标价.
周三早盘,联邦快递股价下跌1.2%,报86.49美元.联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)股价下挫1.45%,报72.63美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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