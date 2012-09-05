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市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 22:49 BJT

〔美国热股〕联邦快递下调当前季度获利预估,股价下跌

路透9月5日电---全球第二大包裹运输业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)下调当前季度的获利预估,称全球经济疲弱对次日达国际快递业务需求的影响大于预期.

在联邦快递下调财测后,多位分析师下调该股目标价.

周三早盘,联邦快递股价下跌1.2%,报86.49美元.联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)股价下挫1.45%,报72.63美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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