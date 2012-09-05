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市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 22:52 BJT

〔美国热股〕Facebook承诺不通过售股套现用于缴税,股价上涨

路透9月5日电---Facebook(FB.O)周二承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.[ID:nSB1760470]

周三早盘,Facebook股价上升4.2%,报18.47美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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