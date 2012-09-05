〔美国热股〕Facebook承诺不通过售股套现用于缴税,股价上涨

路透9月5日电---Facebook(FB.O)周二承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.[ID:nSB1760470]
周三早盘,Facebook股价上升4.2%,报18.47美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
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