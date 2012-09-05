〔欧洲个股〕诺基亚发布采用Windows Phone 8操作系统的Lumia 920智能手机

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透9月5日电---诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)周三推出Lumia 920智能手机,作为该公司装备微软Windows Phone 8操作系统的旗舰产品.
Lumia 920将使用Pureview相机技术,并提供无线充电等功能.且Windows Phone 8系统支持屏幕截图.
诺基亚表示,Lumia 920智能手机将于今年第四季在部分市场上市,但拒绝说明是哪些市场,只表示,中国将是率先上市的市场之一.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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