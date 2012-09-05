〔欧洲个股〕诺基亚发布采用Windows Phone 8操作系统的Lumia 920智能手机

路透9月5日电---诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)周三推出Lumia 920智能手机,作为该公司装备微软Windows Phone 8操作系统的旗舰产品.

Lumia 920将使用Pureview相机技术,并提供无线充电等功能.且Windows Phone 8系统支持屏幕截图.

诺基亚表示,Lumia 920智能手机将于今年第四季在部分市场上市,但拒绝说明是哪些市场,只表示,中国将是率先上市的市场之一.(完)