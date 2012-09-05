〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.105%,投标倍数为4.35

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息

路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。