〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.105%,投标倍数为4.35

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
路透华盛顿9月5日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.105
中值 0.095
低值 0.080
投资 0.106
价格/得标
价格 99.991833
高值得标比率 12.08%
投标倍数 4.35
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,000,764,500
总投标 173,808,796,500
竞争性投标得标 39,744,561,000
非竞争性投标得标 256,203,500
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/06
到期日 2012/10/04
CUSIP码 9127956K2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 利棣儿;审校 程琳
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
美国总统特朗普 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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