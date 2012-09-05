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债券 | 2012年 9月 5日 星期三 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.105%,投标倍数为4.35

路透华盛顿9月5日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.105

中值 0.095

低值 0.080

投资 0.106

价格/得标

价格 99.991833

高值得标比率 12.08%

投标倍数 4.35

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,764,500

总投标 173,808,796,500

竞争性投标得标 39,744,561,000

非竞争性投标得标 256,203,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/06

到期日 2012/10/04

CUSIP码 9127956K2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 程琳

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