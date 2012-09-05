〔英国债市〕价格下跌,但表现超越德债

路透伦敦9月5日电---英国公债周三走软,但跌幅远小于德国公债.此前德国公债标售所获需求较低,且市场关切欧洲央行干预二线国家债券的规模,令德债承压.

英国与德国公债价格双双大跌,此前两国同时公布了疲弱的标债结果.但德国新发行的10年期公债投标不足对德债的影响,比英国30年期公债标售对英债的影响更持久.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR收高2个基点,报1.65%,但较德债利差缩窄5个基点,至20个基点.

期货市场展现出相似趋势.12月英国公债期货FLGU2跌3个跳动点,至121.02,12月德债期货FGBLU2收低36个跳动点.

策略师表示,英国指标30年期公债GB30YT=RR标售结果不佳,该债券收益率上涨4个基点至2.98%,不及10年期公债表现.

此次30年期公债标售的投标倍数为1.52倍,远低于5月标售时的2.22.

花旗固定收益策略师Jamie Searle称:"结果很差,问题是为什么这样.或许是因为明天就要迎来欧洲央行会议,有很多可能的结果,所以人们小心行事."

英国还将标售更多长期债券,所以投资者可能决定观望.(完)

--编译 程琳;审校 利棣儿

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