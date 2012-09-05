〔欧洲股市〕尾盘基本持平,料在ECB会议后上涨

* FTSEurofirst 300指数基本收平,盘中交投震荡

* 在欧洲央行会议前,投资人持谨慎态度

* 技术图表显示,欧洲股市倾向上行

路透伦敦9月5日电---欧洲股市周三收盘基本持稳,接近稍早触及的一个月低位,在欧洲央行会议于周四进行前,投资人避免大举押注.欧洲央行可能在会上推出购债计划,但只提供有限的细节.

分析师表示,市场在一系列关键事件举行前持谨慎态度,这些事件包括德国宪法法院就欧元区救助基金是否合符德国法律作出裁决,欧洲股市上升的机率因而颇高.

股市在午后交投震荡中反弹,此前媒体报导,欧洲央行计划买入无限规模的短债,以缓解欧元区的金融危机,但投资人很快转持谨慎态度.

"如果欧洲央行公布购债计划的一些具体细节,市场可能会有更大的反应,"汇丰证券股票策略师Robert Parkes说.

荷兰银行私人银行的首席投资长Didier Duret说,在ECB公布潜在的购债计划后正面动能可能持续,股价的任何修正都将是买入良机.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3基本收平,报1,079.24点,稍早触及1,074.05点,此为8月初来最低.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.2%,报2,441.81点.

"股市将可能继续陷于100点的区间内.好消息是,整个区间都在200天移动均线的上方,"巴克莱资本首席欧洲技术技术师Phil Roberts说,"本周有事件风险.市场看似正在牛市状态下等待事件的发生.你可能在2,400点之下设置止损指令,但风险趋向上行."

但分析师表示,升幅很可能受限,因宏观经济前景疲弱.

英国富时100指数.FTSE收跌0.25%,报5,657.86点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.46%,报6,964.69点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.2%,报3,405.79点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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