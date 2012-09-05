〔美国能源〕8月31日止两周汽油需求较上年同期上升0.1%--SpendingPulse

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透纽约9月5日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,劳动节假期前两周,美国驾驶者的汽油需求高于去年同期,当时飓风艾琳(Irene)吹袭美国,影响美国人的出游计划.
数据显示,截止8月31日的两周汽油需求较上年同期上升0.1%.
上周汽油需求增加,因驾车人为夏季最后一个假期,劳工节长周末作准备.上周汽油消费较上年同期增加4.2%.
汽油价格持续攀升,因在热带风暴艾萨克吹袭前,墨西哥湾炼厂设施被关闭.
过去两周的汽油均价为每加仑3.80美元,较之前两周上升0.09美元.
报告称,按周度比较,截止8月24日当周汽油需求下跌0.4%,上周增加1.9%.
上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降1.1%.
万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5