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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 02:26 BJT

〔美国能源〕8月31日止两周汽油需求较上年同期上升0.1%--SpendingPulse

路透纽约9月5日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,劳动节假期前两周,美国驾驶者的汽油需求高于去年同期,当时飓风艾琳(Irene)吹袭美国,影响美国人的出游计划.

数据显示,截止8月31日的两周汽油需求较上年同期上升0.1%.

上周汽油需求增加,因驾车人为夏季最后一个假期,劳工节长周末作准备.上周汽油消费较上年同期增加4.2%.

汽油价格持续攀升,因在热带风暴艾萨克吹袭前,墨西哥湾炼厂设施被关闭.

过去两周的汽油均价为每加仑3.80美元,较之前两周上升0.09美元.

报告称,按周度比较,截止8月24日当周汽油需求下跌0.4%,上周增加1.9%.

上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降1.1%.

万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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