〔金属期市〕期铜上涨,因报导称ECB将公布购债计划

* 欧洲央行可能无限量买入公债

* 期铜收在100天移动均线的上方

* 投资人仍寄望美国和中国将推出刺激措施

路透纽约/伦敦9月5日电---期铜周三跳升至逾一个月高位,因报导称欧洲央行(ECB)将公布新的公债购买计划,以控制欧债危机.

因欧元兑美元上涨,期铜急升,且收升在其100天移动均线的上方,为5月来首见,此前报导称,ECB可能不限规模买入短期公债,以缓解欧元区金融危机.

在8月时,ECB表示将恢复买入西班牙和意大利公债,以缓和这些国家借贷成本上的压力,但先决条件是这些国家率先寻求欧元区救助基金援助且接纳严格的规定.

"这消息进一步支持市场之前认为欧洲仍有一线曙光的希望,"加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师兼资深经济分析师Peter Buchanan说.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收涨6美分,或1.7%,报每磅3.5290美元,盘中交投区间3.4465-3.5340美元,后者为7月20日来的最高.

期铜收在100天移动均线的上方,为5月初来首次,且接近在过去一个月的交易区间大致3.30-3.55美元的顶部.

根据汤森路透初步数据,纽约市场尾盘,COMEX成交量接近64,000口,较30日均值高出逾40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升105美元,收报每吨7,740美元,略低于7,750美元的日内高位,此亦为7月20日来的最高.

在ECB周四公布其危机应对计划后,预期该央行可能很快开始买入葡萄牙公债.

"市场的预期很高,不仅是对ECB,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)也一样,可能对中国人民银行(采取行动)的期望较低,"Buchanan说.

周三公布的调查显示,欧元区民间部门连续第七个月萎缩,因新订单下降,暗示欧元区经济在当前季度可能已陷入衰退.[ID:nSB1760930]

以下为1747 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.15 5.25 +1.51 343.60 2.49

LME期铝 1972.00 45.00 +2.34 2020.00 -2.38

LME期铜 7735.00 100.00 +1.31 7600.00 1.78

LME期铅 2028.00 33.00 +1.65 2035.00 -0.34

LME期镍 16095.00 180.00 +1.13 18710.00 -13.98

LME期锡 19700.00 -50.00 -0.25 19200.00 2.60

LME期锌 1890.00 15.00 +0.80 1845.00 2.44

上海期铝 15500.00 10.00 +0.06 15845.00 -2.18

上海期铜 55780.00 -300.00 -0.53 55360.00 0.76

上海期锌 14785.00 -40.00 -0.27 14795.00 -0.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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