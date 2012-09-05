〔全球金市〕黄金下滑,在ECB会议前买盘减少

* 相对强弱指标显示黄金和白银均在超买区域

* 铂金触及四个月新高,因忧虑南非产量

* 市场静待ECB会议,美国非农就业数据及FED会议

路透纽约/伦敦9月5日电---金价周三小幅下跌,上日上探1,700美元的关键关口,在欧洲央行(ECB)会议周四举行前,投资人持观望态度.

尽管金价距离周二触及的近六个月高位不远,但金价交投在7美元的狭窄区间内,因市场静待欧洲央行管理委员会在明日会后宣布购债意大利和西班牙公债的计划.

"大型投资人现阶段不再向金市投入新资金.在ECB重要会议进行前买入并非明智之举.今日入市买入已为时过晚,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan说.

1739GMT,现货金XAU=小幅下跌0.17%,报每盎司1,691.20美元.

美国期金GCcv1下跌0.12%,报1,693.9美元.

美国推出两轮量化宽松政策,令金价在过去四年翻番.美联储下次政策会议将在下周召开,本周五将公布的重要就业报告,可能影响美联储的决定.

两位欧洲央行消息人士称,央行将冲销新的公债购买行动.[ID:nSB1762306],这令部分分析师感到失望.冲销式购债可以降低通胀风险,并可能降低投资人对黄金的兴趣.

现货金和白银的相对强弱指标(RSI)仍高于70,显示它们仍在超买区域.

现货银XAG=下跌0.31%,至每盎司32.28美元,从上日触及的四个半月高位32.42美元回落.

铂金触及略高于1,571美元的四个月新高,因投资人愈发忧虑南非的暴力冲突未有缓和迹象.南非是全球最大的铂金出产国.

周三有超过3,000罢工矿工在全球第三矿商Lonmin旗下的Murikana矿场附近的街导游行,为上月警方开枪打死34名工人以来该处最大规模的示威游行.

现货铂金XPT=升0.22%,报1,566.18美元,现货钯金XPD=升0.47%,报639.8美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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