〔国际油市〕美国原油上涨但布兰特原油下跌,静待ECB会议和美国就业数据

* ECB会议前的不确定性令油价承压

* 全球经济数据疲弱,令对经济增长和需求的忧虑加重

路透纽约9月5日电---美国原油周三在交投震荡中小幅上升,而布兰特原油下跌,在欧洲央行会议周四召开及美国8月就业报告周五出炉前,投资人等待欧洲央行在经济增长放缓的背景下采取行动.

有报导称,欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位.[ID:nSB1762306]消息公布后,原油期货缩减跌幅,铜价上涨,且欧洲股市触及日内高位.

预计欧洲央行总裁德拉吉将在周四政策会议结束后公布购债计划的更多详情.

"欧洲央行的不确定性,美联储主席贝南克上周五没有公布任何刺激措施,以及美国就业报告周五公布,这些因素令市场保持谨慎态度,看涨的投资人正寻找理由推高油价,"Tradition Energy分析师Gene McGillian说.

McGillian和其他经纪商和交易商均表示,飓风艾萨克没有对美国原油生产设施造成重大损害,且恢复生产应该会减轻上周原油库存料下跌给油价造成的影响.

除了美国周度原油库存报告外,投资人静待周五出炉的美国8月非农就业数据,因为疲弱的就业报告可能增加美联储在其9月会议推出第三轮货币宽松政策的可能性.

美国10月原油期货CLc1小升0.06美元,结算价报每桶95.36美元,交投区间为94.26-95.67美元.

10月布兰特原油期货LCOc1下跌1.09美元,结算价报每桶113.09美元,盘中低位在112.73美元.

布兰特原油总成交量较其30天均值高出12%,美国原油成交量较其30天均值低7%.

美国RBOB汽油期货RBc1小跌0.08%,结算价报每加仑2.9498美元.盘中跌至2.9368美元,但在200天移动均线切入位2.9242美元上方寻获支持.

取暖油期货HOc1跌近1%,报大约每加仑3.11美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,劳动节假期前两周,美国驾驶者的汽油需求高于去年同期,当时飓风艾琳(Irene)吹袭美国,影响美国人的出游计划.数据显示,截止8月31日的两周汽油需求较上年同期上升0.1%.[ID:nSB8556390]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 95.36 0.06 0.1% 94.26 96.03 222,547 256,147

11月原油 95.69 0.05 0.1% 94.60 96.33 65,102 73,509

10月RBOB汽油 2.9498 -0.0024 -0.1% 2.9368 2.9671 35,232 57,688

11月RBOB汽油 2.8534 -0.0084 -0.3% 2.8402 2.8720 21,968 27,051

10月取暖油 3.1176 -0.0292 -0.9% 3.1104 3.1541 51,886 64,536

11月取暖油 3.1196 -0.0281 -0.9% 3.1134 3.1552 19,303 23,135

ICE合约

10月布兰特 113.09 -1.09 -1.0% 112.73 114.38 215,944 216,749

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 479,871 513,607 496,876 1,531,823 -729

汽油 89,356 122,429 133,278 281,848 3,891

取暖油 117,660 120,149 135,436 330,184 3,135 (完)