〔美国股市〕几无变动,投资者在欧洲央行政策会议前避免大举押注

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
* 欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位--消息
* 联邦快递在下调财测后股价下跌,令运输类股承压
* 标普500指数自6月除迄今上涨7%,因预期将有刺激措施出台
* 道指升0.1%,标普500指数跌0.1%,Nasdaq跌0.2%
路透纽约9月5日电---美国股市周三连续第二天交投清淡,收盘几无变动,投资人不愿意在欧洲央行重要会议前大规模押注,预计欧洲央行可能公布新政策,以帮助遏制欧债危机.
有媒体报导,欧洲的政策制定者可能公布一项购债计划,以降低欧元区负债沉重国家的借贷成本,该消息提振市场人气,但不足以推高股市.
美股今日开低,受累于联邦快递(FedEx)(FDX.N)的表现.该公司在周二盘后下调其季度获利预估,因全球经济疲弱.联邦快递被视为经济的寒暑表,因为它是全球第二大运输公司.该股跌2%,报85.80美元,联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)下跌2.4%,报71.94美元,道琼运输类指数.DJT下滑1.1%.
"联邦快递只是一家公司,但它发布的警告对我们正面临的全球经济放缓有指示性作用,"BNY Mellon Wealth Management首席资讯长Leo Grohowski说.
在整个交易日中,美股走势震荡,反覆在平盘上下方游走.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场合计成交量约为54.9亿股,远低于去年日均78.4亿股的水平,显示投资人态度谨慎.
欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306]
美国彭博新闻周三报导,欧洲央行总裁德拉吉的购债计划是无限量、冲销式购买公债.鉴于德国央行反对买债计划,欧洲央行对于披露购债规模一事料采取审慎态度.
德拉吉料在央行周四会议后公布更多计划详情,但一些分析师认为,欧洲央行可能选择等待德国宪法法院于9月12日就是否批准欧元区救助基金作出裁决,而后再公布任何新措施.
"尽管欧洲的一些消息说法很正面,但目前我们需要看到实际行动来落实,"Grohowski说.
道琼工业指数.DJI收升11.54点,或0.09%,至13,047.48点;标准普尔500指数.SPX收跌1.50点,或0.11%,至1,403.43点.Nasdaq指数.IXIC下滑5.79点,或0.19%,至3,069.27点.
在近几个月,股市得到提振,因预期欧洲央行将开始买入西班牙和意大利公债,以缓解这些国家在债市面临的压力,且预期美联储将采取新刺激举措支撑经济.标普500指数自6月初迄今累计上升约7%.
诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)和微软(MSFT.O)周三发布其功能最为强大的智能手机,但新款Lumia智能手机未能令投资人印象深刻,这可能是诺基亚为赢回被苹果(AAPL.O),三星(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)所主导的手机市场而发起的最后一次重要出击.
诺基亚在美国交易挂牌的美国存托凭证(ADR)(NOK.N)暴跌16%,报2.38美元,微软股价无甚变动.
Facebook(FB.O)股价从纪录低位反弹近5%,周二Facebook承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.[ID:nSB1760470]
纽约证交所约55%的股票收低,Nasdaq市场约53%的股票收跌.(完)
--编译 利棣儿;审校 郑茵
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路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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