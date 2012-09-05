〔纽约汇市〕欧元走强,受助于对欧洲央行购债计划的乐观情绪

* 有报导称,欧洲央行可能无限额购买公债

* 欧元区数据低迷

* 澳元跌至八周低位

路透纽约9月5日电---欧元周三普涨,因有报导称,欧洲央行可能购买更多二线国家公债以遏制区内银行业危机.

欧洲央行总裁德拉吉预计将在周四政策会议后宣布央行购债计划细节.彭博周三稍早报导称,欧洲央行可能无限额购买西班牙和意大利等陷入债务困境的国家公债.消息引发欧元上涨.

不过,一则路透报导称,欧洲央行管委会希望购债计划留有一定的余地,以便能以具体案例具体分析的方式决定其支出.

不过,彭博的报导引发欧元/美元,以及欧元兑加元和澳元等商品货币的买盘.

欧洲央行预计将对公布购债规模持谨慎态度,因德国央行对此持反对态度.

路透报导称,欧洲央行准备在新购债计划中放弃其优先债权人地位,这意味着在任何欧元区国家公债重组过程中,民间投资者的获偿顺序不会后移.

"在备受期待的欧洲央行会议前夕,投资者持谨慎乐观态度,"华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=上扬0.3%,报1.2602美元,重新升向上周五触及的两个月高位1.2636美元.不过,交易商称,成交清淡,这可能放大汇价走势.

分析师对欧洲央行是否会在周四会议结束后宣布任何重大计划存疑.

"欧洲央行的新计划是否足以吸引区内国家寻求援助的问题仍没有答案,"Manimbo表示.

"市场认为,欧洲央行扶助缓解债务危机的附带条件可能十分苛刻,会打击区内国家寻求援助的勇气."

德拉吉之前曾承诺将尽全力保持欧元区完整,暗示欧洲央行将干预债市压低二线国际借贷成本.之后,欧元从7月底触及的两年低位1.2040美元反弹.

路透周一获得的欧洲央行总裁德拉吉的讲话记录显示,德拉吉对欧洲议员表示,央行购买短期公债并不违反欧盟规定.

**周三数据**

周三的数据证实,法国和德国服务业8月萎缩,显示经济衰退的影响已波及欧洲核心国家,且使欧洲央行在未来几个月内降息的可能性增加.

除欧洲央行会议外,投资者还关注周五公布的美国非农就业报告.如果数据不及预期,可能提振美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能在本月稍后再推量化宽松举措的预期.

美元兑日圆JPY=持稳在78.42日圆.

澳元兑美元AUD=触及八周低位,因臆测澳洲央行可能降息以支撑受商品价格回落影响的经济.澳元/美元尾盘回落0.4%,报1.0190美元.

欧元兑瑞郎EURCHF=盘中升至5月24日以来最高.尾盘上扬0.3%,报1.2044瑞郎.

欧元兑澳元EURAUD=上扬0.7%,报1.2370澳元.欧元兑加元EURCAD=也走强,攀升0.7%,报1.2482加元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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