〔加拿大汇市〕加元/美元走软,全球经济忧虑盖过魁省选举和央行决定影响

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透多伦多9月5日电---加元兑美元和欧元周三走软,投资者关注欧洲央行政策和全球经济成长,这盖过了加拿大央行利率决定以及魁北克省选举的影响.
加拿大央行保持主要政策利率不变,但坚持其收紧政策的倾向.另外,主张魁北克独立的政党魁北克人党在周二的选举中获得足够席位,组建一少数派政府.
但汇市交易商更担忧欧洲央行周四将举行的关键会议.有报导称,欧洲央行可能无限额地购买二线国家公债,引发欧元/美元,以及欧元兑加元等商品货币的买盘.
加拿大央行利率决定公布后,加元兑美元应声削减部分跌幅,后进一步走低,触及0.9919加元,或1.0082美元的日低.
加元兑美元CAD=D4收在0.9909加元或1.0092美元,低于周二收盘的0.9858加元,或1.0144美元.
加拿大央行周三坚持传达出或不得不升息的信息,因其预计疲软的经济料将在今年和明年重拾动能,而通胀率将在一年内重回目标.[ID:nSB1762150](完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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