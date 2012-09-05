〔加拿大汇市〕加元/美元走软,全球经济忧虑盖过魁省选举和央行决定影响

路透多伦多9月5日电---加元兑美元和欧元周三走软,投资者关注欧洲央行政策和全球经济成长,这盖过了加拿大央行利率决定以及魁北克省选举的影响.

加拿大央行保持主要政策利率不变,但坚持其收紧政策的倾向.另外,主张魁北克独立的政党魁北克人党在周二的选举中获得足够席位,组建一少数派政府.

但汇市交易商更担忧欧洲央行周四将举行的关键会议.有报导称,欧洲央行可能无限额地购买二线国家公债,引发欧元/美元,以及欧元兑加元等商品货币的买盘.

加拿大央行利率决定公布后,加元兑美元应声削减部分跌幅,后进一步走低,触及0.9919加元,或1.0082美元的日低.

加元兑美元CAD=D4收在0.9909加元或1.0092美元,低于周二收盘的0.9858加元,或1.0144美元.

加拿大央行周三坚持传达出或不得不升息的信息,因其预计疲软的经济料将在今年和明年重拾动能,而通胀率将在一年内重回目标.[ID:nSB1762150](完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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