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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 23:08 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月6日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/31/12 较上周 较上年 08/31/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 359.3 -7.2 10.1 357.1 -7.4 4.0

馏分油 126.4 -0.1 -30.7 127.1 1.0 -29.7

汽油 201.8 -2.3 -8.1 198.9 -2.3 -9.9

取暖油 28.0 -0.4 -14.4 28.7 0.7 -13.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 42.1 0.4 -2.4 43.0 -0.1 -0.9

原油日加工量 14.7 -0.7 0.1 14.6 -0.8 -0.8

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少530万桶,汽油库存减少340万桶,馏分油库存减少190万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 程琳;审校 利棣儿

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