〔欧洲汇市〕英镑兑欧元小升,此前欧洲央行公布购债计划

* ECB的购债计划没有引发欧元上涨
* 英镑兑欧元小升,兑美元持稳
* 英国央行宣布维持利率和量化宽松规模不变
路透伦敦9月6日电---英镑兑欧元周四小升,此前欧洲央行宣布的新购债计划几乎不出投资人预料.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,ECB购债将在严格条件下进行,购债没有数量限制,将集中在短期债.ECB购买的债券将全部冲销.欧洲央行将放弃在新计划项下购买公债的优先债权人地位.[ECB-CMN]
由于该计划很多细节已经提前泄漏,所以德拉吉的言论和市场预期一致,这意味着利好消息大部分已经反映在欧元表现中.
"市场对购债计划的详情反应并不热烈,因为很多内容已预先泄漏,人们相当清楚计划内容如何,"巴克莱的欧洲汇市策略部主管Paul Robinson说.
欧元兑英镑EURGBP=D4下滑0.1%,至0.7912英镑.稍早攀升至0.7949英镑的日内高位,因此前欧洲央行公布维持利率不变,令一些原本预期该央行将减息的投资人感到意外.
英镑兑美元GBP=D4几近持平,报1.5902美元,从周三所及1.5940美元的三个半月高位回落.
市场将大部分注意力放在欧元区,以至于对英国央行的政策决议无甚反应.
英国央行周四继续维持当前公债购买政策不变,因为英国的衰退似乎正在缓解,而且市场对欧洲央行祭出全面行动缓解欧元区危机的期待高涨.英国央行公布,维持利率在0.5%及资产购买规模在3,750亿英镑不变.[ID:nSB1764396](完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=