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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 23:40 BJT

〔国际油市〕9月22日止四周OPEC石油日均出口料增加14万桶--分析师

路透伦敦9月6日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至9月22日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加14万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至9月22日四周,平均每日海运原油出口料为2,403万桶,截至8月25日止四周每日原油出口量为2,389万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 利棣儿;审校 程琳

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