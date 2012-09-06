〔欧洲央行〕推出新的不限量购债计划,但德国仍反对(更新版)

(新增细节)

* 德拉吉表示欧洲央行管委会同意购债

* 购债规模不设限

* 德拉吉称欧洲央行将放弃优先债权人地位

* 并非一致通过

* 欧洲央行维持利率不变

路透法兰克福9月6日电---欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.

欧洲央行总裁德拉吉表示,针对二级市场的新计划会解决债市扭曲问题,并消除投资人对欧元区能否存活下去的"毫无根据的"担忧.7月时,德拉吉承诺将竭尽所能保卫欧元.

德拉吉表示,新计划将主要针对三年期以内的债券,而且完全符合欧洲央行的职责范围.德国央行反对该计划,欧洲央行管委会中只有一名委员持有异议.

"在合适的条件下,我们将提供一个完全有效的支撑,以避免可能出现的破坏性局面."德拉吉在央行月度会议后的记者会上表示.

他指出,购债计划没有预先设定量化的规模限制.

欧洲央行声明发布前,投资人提心吊胆,等着看欧洲央行对采取行动扶助拉低西班牙和意大利借款成本上有多果断,上周政策制定者对计划的分歧显而易见.

分析师表示,德拉吉的声明符合市场预期.除了市场聚焦的购债计划外,欧洲央行还将指标利率维持在0.75%不变.

"今日发布的细节令欧元区正在成形的安全网可靠度增加,应能支持对欧元区资产的需求."CitiFX的G10策略师Andrew Cox表示.

德拉吉表示,欧洲央行只会帮助那些提出申请、并执行严格的政策条件要求的国家,同时还需欧元区的救助基金也购买这些债券,最好还有国际货币基金组织(IMF)参与设计和监控相关条件.

声明发布后,IMF总裁拉加德称对欧洲央行新购债计划表示欢迎,IMF准备在"我们的框架内"进行合作.

欧洲央行再度干预欧元区债市,对为政府争取时间制定较长期危机应对措施至关重要.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)自德拉吉8月2日表示欧洲央行将购买这两国公债后已经大幅下滑.在周四德拉吉宣布措施后,两国公债收益率进一步降低.

德拉吉称,欧洲央行不会设定特定的公债收益率目标.

如果受助国未能达到受助条款要求,欧洲央行的购债将暂停.

德拉吉表示,欧元区经济的复苏将是一个逐步的过程,凸显欧元区经济困境.欧洲央行对今年欧元区经济新的预估为萎缩0.6-0.2%.

对政策制定者而言,一个不利因素可能是商品价格上涨,欧洲央行的声明也刺激了商品价格,布兰特原油期货周四大涨1.50美元,报每桶114.59美元,小麦期货升0.08美元,报每蒲式耳8.54美元.

**德国仍反对**

上周德国报纸缺乏事实依据的报导称,德国央行总裁魏德曼因对购债计划反对而考虑辞职后,德拉吉的压力加重,尽管多位消息人士表示,魏德曼并未作出这种威胁,且相信将坚守岗位据理力争.

此次德拉吉成功获得管委会对该计划压倒性多数的支持,尽管魏德曼投了反对票.

魏德曼担心干预债市可能打破欧洲央行不为欧元区成员国注资的禁忌,其他欧洲央行委员则认为帮助西班牙和意大利以避免欧元区危机恶化的迫切性更大.

德国央行表示,购买公债太接近印钞为成员国提供资金.货币政策面临变得过分依赖财政政策的风险,如果达成一致的计划导致改革延迟,将损及市场对各国政府解决危机能力的信任.

由于德国宪法法院要到下周才会对新的欧洲稳定机制(ESM)作出裁决,欧洲央行不会马上就有干预行动.

**放弃优先债权人地位**

德拉吉还表示欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,意味着一旦出现违约,欧洲央行将与民间债权人享有同等待遇.

欧洲央行希望此举能消除民间投资人的担忧,即一旦出现主权债违约,会在偿债顺序的末席.

今年稍早在希腊债务重组中,欧洲央行享有优先债权人地位,民间投资人所持希腊主权债价值被减计,而欧洲央行所持债券则未受影响.

还是为了安抚德国央行的不满,德拉吉表示,所有购债行动将透过吸收银行相同规模的存款来"冲销",以避免通胀风险.

欧洲央行坚持要求在购买公债前受助国需同意严苛的条件,这令市场疑虑西班牙是否会寻求帮助,令部分投资人对欧洲央行新的购债计划感到失望.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和德国总理梅克尔表示,他们没有讨论援助西班牙的条件,尽管市场预期拉霍伊周四可能在马德里举行的双边会谈中寻求德国对援助的支持.(完)