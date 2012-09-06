〔欧元债市〕西班牙公债升至近三个月最高,欧洲央行发布新的购债计划

* 欧洲央行发布购债计划细节后西班牙公债收益率触及三个月低点

* 欧洲央行发布规模不受限的购债计划,需受助国提出申请

* 葡萄牙公债升至救助前水准,德债下挫

路透伦敦9月6日电---西班牙公债价格周四升至近三个月最高水准,因投资人对欧洲央行透过购债减轻欧元区困难国家压力的计划细节表示谨慎欢迎.

多数升幅是在欧洲央行会议前录得的,主要是因消息人士已经透露了计划细节,但在欧洲央行总裁德拉吉阐述了购债计划规模可能不受限后,升势持续.

一交易员表示,"他们仍未拼尽全力,但支撑市场的信号颇为强烈,要比前总裁特里谢的行动果敢得多."

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌至6.1%,为6月11日来首见,当日大跌36个基点,两年期公债涨幅较小,收益率跌10个基点,报3.07%.

短债升势相对较小是因其在欧洲央行会议前的数周内已从约7%的峰值大幅回落,因此进一步降低的空间较小.

德债期货FGBLc1收跌逾一大点,报140.27.10年期德债收益率DE10YT=TWEB触及1.54%的两周高位.

分析师表示,未来几日,对较高风险公债利多人气的真实程度将接受考验,因投资人将对欧洲央行能够开始购买西班牙公债前仍需清除的多个障碍作出反应.

德拉吉表示,欧洲央行只会帮助那些提出申请并实施严苛政策条件的国家,欧元区的救助基金也会购买这些债券,而且还有国际货币基金组织(IMF)参与条件设计和监控.

德拉吉也给葡萄牙和爱尔兰等目前接受援助的国家提供了新的生机,称在他们需要再度开始从市场借款时,也将能够获得购债计划的支持.

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB跌44个基点,报8.58%,首次跌穿2011年4月要求援助时所处的8.83%水准.

市场焦点转向周五美国将公布的8月非农就业报告,预计新增非农就业岗位12.5万.(完)

--编译 李军;审校 母红

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