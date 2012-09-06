〔欧洲股市〕欧元区股市触及六个月高位,受助于ECB购债计划和美国数据

* Euro STOXX 50指数劲升4.3%,至六个月高位

* FTSEurofirst 300指数上扬2.4%,成交量为6月来的最高水平

* 欧洲央行购债计划提振投资人对欧元区的信心

* 隐含波动率骤降16.5%

路透伦敦9月6日电---欧洲股市周四大幅收涨,且料将进一步上升,因投资者对欧洲央行购债计划和强劲的美国经济数据表示欢迎.

欧元区蓝筹股指数攀升至3月以来最高水平,因欧洲央行同意推出可能无规模限制的购债计划,以压低区内受困国家的借贷成本,进而遏制欧债危机的扩散.

欧洲央行总裁德拉吉还表示,欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,意味着一旦出现违约,欧洲央行将与民间债权人享有同等待遇.[ID:nSB8556940]

市场人气受美国数据提振.数据显示美国8月民进就业人口增幅超预期,且美国服务行业增长加速,这也扶助提振市场人气.这两项数据为周五公布的非农就业报告的前奏.[US-ECI-CMN]

"我认为欧洲央行总裁德拉吉的行动,特别是准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,是在限制欧债危机构成的进一步下档尾部风险,"Shore Capital投资策略师Gerard Lane表示.

"这不可能导致经济成长加速,但应该能缓解对金融系统崩溃,以及葡萄牙,爱尔兰,意大利和西班牙经济大衰退加剧的担忧."

欧元区银行股.SX7E飙升5.9%至五月高位,扶助欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲升3.4%,报2,524.95点.

洐生产品市场反映投资人释怀,Euro STOXX 50隐含波动率指数.V2TX大跌16.5%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升2.4%,报1,104.76点.成交量达2.85亿股的三个月高位,或为90天均值的140%.

英国富时100指数.FTSE急升2.11%,报5,777.34点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.91%,报7,167.33点,法国CAC-40指数.FCHI大涨3.06%,报3,509.88点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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