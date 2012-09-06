〔国际油市〕油价收升,因美国原油库存减少且ECB推出新的购债计划

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* EIA称上周美国原油库存减少743万桶
* ECB购债计划支撑油市和股市
* 关注周五公布的美国8月非农就业报告
路透纽约9月6日电---原油价格周四收升,但脱离日内高位,因上周美国原油库存减少,美国就业数据强劲及欧洲央行公布购债计划,这些因素支撑油价.
美国原油和布兰特原油的涨势在结算前减弱,且在盘后交易中由升转跌.
美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存减少743万桶,至3.571亿桶,预估为减少530万桶.美国一周汽油库存减少233万桶,至1.9889亿桶,预估为减少340万桶.美国一周馏分油库存增加99.3万桶,至1.2708亿桶,预估为减少190万桶.[ID:nSB8556478]
上周美国原油库存减少并不令人意外,因飓风艾萨克吹袭美国,令原油进口和墨西哥湾的原油生产受到影响,不过,原油库存跌幅多于预期.
欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940]
民间就业服务机构ADP称,8月美国民间就业人数增幅为3月来最大,且另一份政府报告显示上周初请失业金人数下跌,燃点了美股的升势,推升标普500指数.SPX至2008年5月来的最高水平.
如果ADP民间就业人口数据预示周五出炉的8月非农就业报告强劲,将可能推高美元,且降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的可能性.
美国10月原油期货CLc1小升0.17美元,结算价报每桶95.53美元,重回200天移动均线切入位96.63美元之下.美国原油稍早触及97.71美元,较8月27日的日内高位低0.01美元.
在盘后交易中,美国原油跌至95美元以下的日内低位.
10月布兰特原油期货LCOc1上涨0.40美元,结算价报每桶113.49美元,盘中高见115.15美元.布兰特原油在盘后交易中震荡下行,跌至每桶113美元以下.
美国原油和布兰特原油的总成交易量较30天均值高出33%.
美国RBOB汽油期货RBc1上涨逾1%,结算价报每加仑2.9910美元,盘中一度上升至3美元以上.
取暖油期货HOc1攀升0.8%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 95.53 0.17 0.2% 94.59 97.71 311,212 233,044
11月原油 95.85 0.16 0.2% 94.92 98.00 78,555 68,463
10月RBOB汽油 2.9910 0.0412 1.4% 2.9577 3.0203 54,052 47,274
11月RBOB汽油 2.8779 0.0245 0.9% 2.8625 2.9138 36,663 22,803
10月取暖油 3.1425 0.0249 0.8% 3.1213 3.1719 57,647 56,161
11月取暖油 3.1425 0.0229 0.7% 3.1253 3.1717 29,941 19,858
ICE合约
10月布兰特 113.49 0.40 0.4% 112.63 115.15 223,990 229,600
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 671,944 494,973 497,106 1,535,401 -3,578
汽油 135,199 102,490 131,567 283,195 -629
取暖油 158,862 122,568 134,791 336,132 5,948(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。