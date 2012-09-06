〔美国基金〕9月5日当周货币市场基金减少8.7亿美元--ICI

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透9月6日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月5日当周,美国货币市场共同基金总资产减少8.7亿美元,至2.570万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少30.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加3.40亿美元,免税基金增加18亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少7.1亿美元至8,861.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5.90亿美元,至1,863.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少5.2亿美元至5,111.8亿美元.免税基金资产增加4亿美元至1,886.8亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少1.6亿美元至1.684万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少24.2亿美元至6,748.8亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加8.60亿美元至9,263.5亿美元.免税基金资产增加14亿美元,至828.7亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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