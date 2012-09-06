〔美国基金〕9月5日当周货币市场基金减少8.7亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少7.1亿美元至8,861.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5.90亿美元,至1,863.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少5.2亿美元至5,111.8亿美元.免税基金资产增加4亿美元至1,886.8亿美元.