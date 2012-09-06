《美债周五展望》公债收益率上涨,交易商押注周五非农就业数据优于预期

路透纽约9月6日电---美国公债收益率(殖利率)周四上涨,因交易商增加押注周五就业数据将优于分析师预期,且欧洲央行公布了新的购债计划.

周四公布的美国就业数据强于预期,且美国服务业数据增强,带动市场上调对周五非农就业报告的预期,这令公债收益率曲线趋陡,指标10年期公债收益率升至近两周最高水平.

股市等风险资产也上涨,降低了公债需求.此前欧洲央行同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940]

"我认为今天公债的走势主要是受经济数据带动,受欧洲消息影响较小,"Keefe, Bruyette and Woods公债和机构债交易部主管James Newman说.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘下跌23/32,收益率从周三尾盘的1.60%上升至1.68%.30年期公债US30YT=RR大跌1-30/32,收益率从周三尾盘的2.71%上升至2.80%.

一些投资人预期,如果周五公布的非农就业岗位大幅增加,将降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)在下周政策会议推出第三轮购债计划的可能性.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数增加20.1万人,大幅超越分析师的预期.[US-ECI-CMN]

美国供应管理协会(ISM)的数据显示,美国8月服务业扩张步伐加快,其就业分项指数反弹.

"若非农就业数据像这些数据所暗示的一样强劲,就可能略微降低美联储出台宽松政策的可能性."4Cast分析师David Sloan指出,"但我认为由(ADP就业)数据判断非农就业报告的表现并不可靠."

路透访问87名分析师的预估中值显示,8月非农就业岗位料增加12.5万个.

交易商称,市场预期非农就业岗位增幅更高,为大约16万个.

美联储下周四在为期两天的政策会议结束后将公布声明.

下周其他备倍受关注的事件,包括德国宪法法院于9月12日就欧元区永久救助基金是否符合德国法律作出裁决,此为该基金得以落实的重要先决条件.

同日,荷兰将举行选举.

美国财政部下周将出售总计660亿美元的新债.周二财政部将标售320亿美元三年期公债,周三标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元30年期公债.(完)

--编译 利棣儿/徐文焰;审校 张涛/吴云凌

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