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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 06:22 BJT

〔全球金市〕黄金守住1,700美元但立足不稳,此前欧央行公布购债计划

路透纽约/伦敦9月6日电---金价周四上涨,因欧洲央行公布规模可能不设限的购债计划,尽管美国经济数据正面,缓和了金价的升幅.

虽然金价守住1,700美元重要关口,但美国就业数据暗示劳工市场有初步改善,令金价从六个月高位回落.

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数增加20.1万人,大幅超越分析师的预期.另一报告显示,美国最新一周初请失业金人数下降.[US-ECI-CMN]

美国经济增强的迹象可能降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的机率,压制金价自8月中以来累计上升8%的涨势.

但投资人静待周五倍受关注的8月非农就业报告,冀望对美国经济体质有更深入的了解.

在2014GMT,现货金XAU=升0.51%,报每盎司1,701.50美元,美国12月期金GCcv1结算价上升0.7%,报每盎司1,705.60美元.

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