〔纽约汇市〕欧洲央行购债计划推动欧元走强,市场关注美国就业报告

* 欧元兑美元攀升至两个月高位

* 欧洲央行购债计划仍缺乏细节

* 市场关注美国非农就业报告

路透纽约9月6日电---欧元兑美元周四连涨第二日,触及两周峰值,之前欧洲央行公布旨在遏制欧债危机的新购债计划,该计划可能无规模限制.

投资者过去数周一致翘首企盼该计划的公布,欧洲央行总裁德拉吉在今日政策会议后举行的记者会上公布的计划细节与预期基本一致.

计划旨在通过在二级市场买入公债来解决债市扭曲的问题,并打消德拉吉所说的投资者对欧元区能否继续存在下去的"毫无根据"的担忧.

"欧洲央行宣布购债计划,扶助欧元和风险资产普涨,"道明证券驻多轮多的汇市策略师Greg Moore表示.

不过,德拉吉并未提供计划的更多细节,投资者最初感到失望,致使欧元兑美元大跌.欧元稍后反弹,因市场人士认为,德拉吉兑现了7月作出的尽全力扞卫欧元的承诺.

"计划仍有一些含糊不清的地方...且如果政府不愿要求援助,仍然会阻碍欧洲央行购债计划的实际执行,"法国巴黎银行在一份研究报告中指出.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=上扬0.3%,报1.2634美元,脱离日低1.2559美元.

欧元/美元仍陷于最近10天的区间内.ActionForex.com的分析师表示,欧元在1.2465美元处仍有微弱的支撑,欧元从7月低位1.2040美元反弹的趋势预计将持续.

一旦升穿1.2637美元,投资者将瞄准1.2764美元,此为2月高位1.3486美元至7月低位1.2042美元跌势的50%回档位.

欧洲央行宣布保持利率在0.75%不变后,欧元曾攀升至7月初以来最高1.2650美元.部分投资者曾预计欧洲央行将降息以提振疲弱的欧元区经济.

德拉吉称,欧洲央行还将透过放宽接受救助国家公债作为抵押品的标准,使银行更容易获得央行的贷款,或是提供债市支持.

欧洲央行预计,今年欧元区经济萎缩幅度可能超过之前的预期.投资者淡化了这一消息的影响.欧洲央行还上调了对2012-13年通胀的预期.

分析师称,欧元上行可能有困难,因德国宪法法院将于9月12日对欧元区救助基金的合法性作出裁决,这将使许多投资者对大举押注持谨慎态度.

**瑞郎走低**

欧元兑瑞郎EURCHF=稍早触及三个半月高位,今天是瑞士央行设定欧元/瑞郎汇率目标一周年的日子.欧元/瑞郎日内持稳在1.2050瑞郎.

过去两个交易日,瑞郎兑欧元大幅走低,因市场传言瑞士央行一直在买入欧元,扞卫1.20瑞郎的汇率上限.瑞士央行拒绝对这一臆测置评.

美元兑日圆JPY=尾盘上扬0.6%,报78.90日圆,在强劲的美国民间就业数据和服务业数据公布后,触及日高79.02日圆.

ADP报告称,美国8月民间就业人数增加20.1万,轻松超过分析师预期.

美国政府周五将公布8月非农就业报告,鉴于ADP数据大幅增加,投资者预计非农就业岗位将猛增.

美元兑日圆盘中升穿79日圆,至两周高位,之前公布的数据显示,8月美国服务业活动扩张,因就业和出口反弹.

英镑兑美元GBP=尾盘上扬0.2%,报1.5934美元,接近三个半月高位,之前,英国央行一如预期保持利率和量化宽松计划不变.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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