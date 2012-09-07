〔美国个股〕英特尔因个人电脑需求疲弱下调第三季财测,股价下挫

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
* 英特尔撤销全年财测
* 将第三季营收预估下调至132亿美元,上下浮动3亿美元
* 股价下挫逾3%
路透旧金山9月7日电---全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,并取消全年财测,指因客户削减库存、企业减少个人电脑采购导致芯片需求下滑.
英特尔的预警令公司股价在周五早盘下挫逾3%.
全球经济不振和消费者转向使用平板电脑及智能手机,打击英特尔,超微半导体(AMD)AMD.N和其他个人电脑业者的业务.
英特尔在7月下调过全年营收预估,称欧美消费者支出比公司原先预期的更弱.
英特尔周五表示,预期第三季营收为132亿美元,上下浮动3亿美元,低于公司之前预估的138亿-148亿美元.
公司表示,全年资本支出料将低于之前预估区间121亿-129亿美元的低端.
英特尔撤回其它所有季度和全年预估.
英特尔预期第三季毛利润率为62%,上下浮动1个百分点,低于其之前预期的63%,上下浮动几个百分点.
英特尔周四收报25.10美元,周五早盘重挫3.0%,报24.33美元.
AMDAMD.N周五早盘下挫3.55%,报3.53美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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