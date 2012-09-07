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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 23:01 BJT

〔美国个股〕英特尔因个人电脑需求疲弱下调第三季财测,股价下挫

* 英特尔撤销全年财测

* 将第三季营收预估下调至132亿美元,上下浮动3亿美元

* 股价下挫逾3%

路透旧金山9月7日电---全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,并取消全年财测,指因客户削减库存、企业减少个人电脑采购导致芯片需求下滑.

英特尔的预警令公司股价在周五早盘下挫逾3%.

全球经济不振和消费者转向使用平板电脑及智能手机,打击英特尔,超微半导体(AMD)AMD.N和其他个人电脑业者的业务.

英特尔在7月下调过全年营收预估,称欧美消费者支出比公司原先预期的更弱.

英特尔周五表示,预期第三季营收为132亿美元,上下浮动3亿美元,低于公司之前预估的138亿-148亿美元.

公司表示,全年资本支出料将低于之前预估区间121亿-129亿美元的低端.

英特尔撤回其它所有季度和全年预估.

英特尔预期第三季毛利润率为62%,上下浮动1个百分点,低于其之前预期的63%,上下浮动几个百分点.

英特尔周四收报25.10美元,周五早盘重挫3.0%,报24.33美元.

AMDAMD.N周五早盘下挫3.55%,报3.53美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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