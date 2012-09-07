〔欧洲汇市〕英镑/美元触及四个月高位,因欧洲央行计划和美国就业数据

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
* 英镑自5月中以来首次升穿1.60美元
* 美国非农就业数据疲弱拖累美元走低
* 英国工业生产增长为25年来最快
路透伦敦9月7日电---英镑兑美元周五触及四个月高位,之前公布的美国就业数据令市场失望,使有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)将放宽政策的臆测升温.
但英镑兑欧元跌至两个月最低,因在欧洲央行宣布购债计划后对欧元区的信心得以恢复.
欧元区是英国最大的贸易伙伴,任何债务危机缓解的迹象均被视为利好英镑,特别是利好英镑/美元.
欧洲央行(ECB)周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940]
英镑兑美元GBP=D4升至1.6010美元的四个月高位,升穿1.6000美元的期权界限,在美国数据公布后,跟随欧元走强.另外,西班牙10年期借贷成本自5月以来首度回落至6%之下,也扶助提振英镑表现.
"美元跌幅越大,英镑/美元守在1.60美元之上的机率越高,"Saxo Bank的汇市策略师John Hardy表示,"就业数据重压美元,提振股市和风险资产."
美国劳工部周五公布:美国8月非农就业岗位增加9.6万个(预估为增加12.5万个);美国8月失业率为8.1%(预估为8.3%);美国8月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%).[ID:nEAPA70DS3]
英镑兑普涨的欧元走软,欧元/英镑日内上扬0.6%,报0.7974英镑.欧元稍早升至0.7994英镑,为7月初以来最高.交易商称,如果欧元/英镑升穿100日移动均线切入位0.7977英镑并站稳,将可能在短期内升至0.80英镑.
欧元全面走强,兑美元触及近四个月高位,兑日圆触及两个月峰值,兑瑞郎触及八个月高位,因欧洲央行德拉吉宣布的购债计划受到广泛欢迎.
今日公布的英国工业生产和制造业产出数据对英镑影响甚微.[CMN-GB-ECI](完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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