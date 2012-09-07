〔英国债市〕英债价格在美国公布疲弱就业数据后从10周低点反弹

路透伦敦9月7日电---英国公债价格周五上涨,因此前美国公布的就业数据逊于预期,带动全球固定收益资产价格上扬,且扶助10年期英债价格从稍早触及的10周低点反弹.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌3个基点,报1.69%,脱离盘中稍早触及的10周高位1.799%,因此前数据显示美国8月新增非农就业岗位9.6万,远低于分析师预估的12.5万.

"英债今晨跟随德债大跌,但在美国数据公布后,走势完全扭转."花旗英债策略师Jamie Searle表示.

"投资人目前对美国经济数据非常敏感,他们在尽力判断是否美联储会推出更多量化宽松政策,如果会的话,是在什么时候?"他补充道.

12月英债期货FLGZ2升27个跳动点,报120.55,不及可比德债期货48个跳动点的升幅.

10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR日内扩阔2个基点,至17个基点.

周五英国公布的7月工业生产数据远胜预期,令英债承压.

未来七日,英国央行将有多位官员讲话,下周英国还将公布7月贸易和就业数据,英国债务管理局也有两次英债标售.海外市场,市场将聚焦德国宪法法院对欧洲央行最新刺激计划的裁决以及美联储9月12-13日的货币政策会议.(完)

--编译 李军;审校 母红

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